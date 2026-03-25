Santanchè arriva al ministero nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni

La ministra è arrivata oggi al Ministero del Turismo senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti. I cronisti le hanno rivolto domande sulla possibilità di dimissioni, richieste dalla premier, ma non ha risposto. Nessun commento è stato fornito sulla vicenda, che ha attirato l'attenzione dei presenti durante l'ingresso. La situazione resta senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.

(Adnkronos) – Daniela Santanchè è arrivata al Ministero del Turismo. Come mostra il video di Adnkronos, nessuna risposta dalla ministra ai cronisti che le chiedevano se si sarebbe dimessa, come chiesto in maniera stringente dalla premier Giorgia Meloni —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Governo, Santanchè arrivata al Ministero: nessuna risposta alle domande dei giornalisti Santanchè al ministero dopo la richiesta di dimissioni di Meloni – La direttaLa ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è arrivata al ministero intorno alle 10. Tutto quello che riguarda Santanchè arriva Temi più discussi: 'Santanchè continua a lavorare, oggi attesa al ministero'; Giustizia, Meloni: Santanchè faccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi; Confartigianato all'incontro con il Ministro Santanchè su effetti delle crisi internazionali per il turismo; Giorgia Meloni:Auspico le dimissioni del ministro Daniela Santanchè. Daniela Santanchè arriva al ministero. I giornalisti le chiedono delle dimissioni, lei risponde: BuongiornoLa ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è arrivata al ministero intorno le 10. La ministra, incalzata dai cronisti presenti dopo la richiesta di dimissioni per sensibilità istituzionale arrivata ... ilgiornale.it Santanché, le news: pressing per le dimissioni, lei arriva al ministero. Depositata mozione sfiduciaVia gli indagati, la richiesta di Palazzo Chigi. Lasciano il sottosegretario Delmastro e Bartolozzi, la capo di gabinetto di Nordio ... repubblica.it Dopo la richiesta esplicita a Daniela Santanchè di un passo indietro da parte di Giorgia Meloni, arriva la prima mossa parlamentare che, al tempo stesso, è anche una sfida a Fratelli d’Italia. Il senatore Luca Pirondini del Movimento 5 stelle ha presentato una - facebook.com facebook #Santanchè VERGOGNA D’ITALIA Uno dei due vicepresidenti della società organizzatrice della corsa ciclistica dove, a poco più di 100 metri dalla linea di arrivo, è morto mio figlio Giovanni, è Pierino Cereda, sindaco di Guazzora (AL). L’altro vicepresidente è x.com