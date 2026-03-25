La senatrice di Fratelli d’Italia è arrivata al ministero del Turismo, in via di Villa Ada, dopo aver ricevuto un avviso di sfratto. Le opposizioni hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del governo. Un deputato del partito di maggioranza ha annunciato che si dimetterà. La situazione si sviluppa mentre si discute di questioni politiche e legali legate alla presenza al potere.

Daniela Santanchè si è presentata al ministero del Turismo a via di Villa Ada: la senatrice di Fratelli d’Italia ostenta tranquillità dopo l’avviso di sfratto arrivato direttamente da Palazzo Chigi. Mentre scendeva dall’auto blu stava parlando al telefono e ha fatto un cenno di saluto in direzione dei numerosi giornalisti che l’attendevano, a cui non ha rilasciato dichiarazioni. Restano in agenda appuntamenti di lavoro, mentre l’opposizione ha depositato una mozione di sfiducia alla Camera. Anche al Senato la minoranza ha chiesto di discutere la mozione di sfiducia ribadendo anche la richiesta che la premier Giorgia Meloni torni in Aula a riferire. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Santanchè, mozione di sfiducia delle opposizioni. Malan (Fdi): si dimetterà

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