Santanchè lunedì la mozione di sfiducia alla Camera Malan | Seguirà le indicazioni della premier

Lunedì prossimo, nell'Aula della Camera, si terrà la discussione generale sulla mozione di sfiducia contro la ministra del Turismo, presentata da tutte le opposizioni. Un voto che segue le dichiarazioni di un rappresentante di maggioranza, il quale ha affermato che la linea sarà decisa seguendo le indicazioni della leader di partito. La questione è sul tavolo da diversi giorni e coinvolge più forze politiche.

AGI - Approderà lunedì prossimo, 30 marzo, nell'Aula della Camera per la discussione generale la mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè presentata da tutte le opposizioni. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. "La Camera, premesso che: l'articolo 94 della Costituzione attribuisce a ciascuna Camera il potere di revocare la fiducia mediante mozione motivata; la responsabilità politica dei singoli ministri costituisce elemento essenziale del corretto funzionamento dell'esecutivo e del rapporto fiduciario con il Parlamento; considerato che: - la presidente del Consiglio dei ministri, con dichiarazione resa nel tardo pomeriggio del 24 marzo c. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Santanchè, lunedì la mozione di sfiducia alla Camera. Malan: "Seguirà le indicazioni della premier" Articoli correlati Dimissioni Santanchè, Malan (FdI): “Seguirà indicazioni di Meloni”, dall’opposizione mozione di sfiducia alla ministraGli esponenti dell’opposizione sostengono che la mancata assunzione di responsabilità da parte di Santanchè, di fronte a una presa di distanza... Daniela Santanchè arriva al ministero, Malan (FdI): "Seguirà le indicazioni della premier"La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è arrivata al ministero intorno le 10. Una raccolta di contenuti su Santanchè lunedì la mozione di sfiducia... Temi più discussi: L’opposizione incalza Meloni: Con Santanchè ha aspettato troppo, subito una mozione di sfiducia; Caso Santanché: mozione di sfiducia delle opposizioni; Daniela Santanchè, chi è la ministra del Turismo a rischio dimissioni; Santanchè, mediazione di La Russa, la ministra però resiste. Meloni: sfiducia in Aula. Santanchè al ministero, Malan (Fdi): «Seguirà indicazioni Meloni». Pressing opposizione sulle dimissioni: depositata mozione di sfiduciaTailleur giacca e pantaloni beige, borsetta al polso, occhiali da sole e telefonino all’orecchio: il ministro Daniela Santanchè ha tirato dritto, entrando dentro il Ministero ... ilmattino.it Santanchè, arriva la quarta mozione di sfiducia. Le opposizioni: Subito dimissioniIl centrosinistra presenta una mozione di sfiducia alla Camera nei confronti della ministra Daniela Santanchè. tag24.it Sulla vicenda Santanchè la Presidente Meloni sta rasentando il ridicolo. Da anni chiediamo le dimissioni della ministra per le presunte truffe all'INPS durante il covid, e solo adesso dopo 14 milioni di NO spinge per farla dimettere. Cosa sarebbe successo se a - facebook.com facebook I soldi della società indagata per mafia a Daniela Santanchè e le ombre sui “salvatori” di Visibilia. L'esclusiva di Giorgio Mottola #1 x.com