La ministra del Turismo è entrata negli uffici del ministero intorno alle 10. Un rappresentante di un partito di maggioranza ha dichiarato che seguirà le indicazioni della premier. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa riguardo alle sue prime azioni o decisioni. La giornata si presenta senza ulteriori aggiornamenti ufficiali sulle attività del nuovo incarico.

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è arrivata al ministero intorno le 10. La ministra, incalzata dai cronisti presenti dopo la richiesta di dimissioni per "sensibilità istituzionale" arrivata ieri tramite una nota di Palazzo Chigi, non ha risposto alle domande e si è limitata a dire "Buongiorno", scendendo dalla macchina con il telefono all'orecchio. Lo staff conferma tutti gli appuntamenti del giorno. "Quanto alla ministra Santanchè, come tutti i ministri seguirà le indicazioni del presidente del Consiglio, ma non prendiamo lezioni da chi ha limitato i diritti degli italiani con Dpcm e per evitare il passaggio parlamentare", ha detto in Aula, al Senato, il capogruppo di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, rivolgendosi alle opposizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Daniela Santanchè arriva al ministero, Malan (FdI): "Seguirà le indicazioni della premier"

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