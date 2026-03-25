Dimissioni Santanchè Malan FdI | Seguirà indicazioni di Meloni dall’opposizione mozione di sfiducia alla ministra

Da ilgiornaleditalia.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La ministra delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato le proprie dimissioni, lasciando il governo. Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato che seguirà le indicazioni del presidente del consiglio. Dall’opposizione si è presentata una mozione di sfiducia, accusando la ministra di non aver assunto responsabilità in merito a una questione politica.

Gli esponenti dell’opposizione sostengono che la mancata assunzione di responsabilità da parte di Santanchè, di fronte a una presa di distanza esplicita da parte del vertice dell’esecutivo, configuri “una grave anomalia istituzionale” che rischia di compromettere la credibilità dell’azione di govern. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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