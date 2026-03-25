Santanchè lunedì la mozione di sfiducia alla Camera Ciriani | Non penso che sarà necessaria

Lunedì prossimo la Camera discuterà una mozione di sfiducia contro la ministra del Turismo, presentata da tutte le opposizioni. La proposta arriverà in aula il 30 marzo e sarà al centro del dibattito generale. Il presidente dell'Assemblea ha dichiarato che non crede sarà necessaria una votazione immediata.

AGI - Approderà lunedì prossimo, 30 marzo, nell'Aula della Camera per la discussione generale la mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè presentata da tutte le opposizioni. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Dopo la discussione generale, che si svolgerà nell'Aula della Camera lunedì, il seguito dell'esame della mozione di sfiducia presentata da tutte le opposizioni nei confronti della ministra Santanchè, le cui dimissioni sono state auspicate ieri dalla premier Meloni in una nota, riprenderà dopo il decreto Bollette, quindi presumibilmente il voto potrebbe svolgersi nella giornata di mercoledì 1 aprile. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Santanchè, lunedì la mozione di sfiducia alla Camera. Ciriani: "Non penso che sarà necessaria" Articoli correlati Santanchè, lunedì la mozione di sfiducia alla Camera. Malan: "Seguirà le indicazioni della premier"AGI - Approderà lunedì prossimo, 30 marzo, nell'Aula della Camera per la discussione generale la mozione di sfiducia nei confronti della ministra del... “Scempio che va avanti da tre anni, Santanché si dimetta”: l’annuncio in Aula del Movimento 5 stelle che presenta la mozione di sfiducia“Chiediamo che sul calendario venga formalizzata una mozione che stiamo depositando di sfiducia nei confronti della ministra Santanché per chiedere... Tutto quello che riguarda Santanchè lunedì la mozione di sfiducia... Temi più discussi: L’opposizione incalza Meloni: Con Santanchè ha aspettato troppo, subito una mozione di sfiducia; Caso Santanché: mozione di sfiducia delle opposizioni; Daniela Santanchè, chi è la ministra del Turismo a rischio dimissioni; Santanchè, mediazione di La Russa, la ministra però resiste. Meloni: sfiducia in Aula. Santanchè al ministero, mozione di sfiducia da lunedì in Aula. Bignami (Fdi): «No lezioni da chi si inchina a mafie»Tailleur giacca e pantaloni beige, borsetta al polso, occhiali da sole e telefonino all’orecchio: il ministro Daniela Santanchè ha tirato dritto, entrando dentro il Ministero ... ilmessaggero.it Sfiducia a Santanchè, la mozione arriva in Aula: voto atteso per mercoledì 1 aprileLa discussione approderà in Aula il 30 marzo, mentre il voto potrebbe slittare di due giorni, salvo un passo indietro della ministra del Turismo, auspicato anche da parte della maggioranza ... today.it Santanchè, Meloni la scarica ma lei non molla: il governo trema La diretta con Peter Gomez, Manolo Lanaro e Andrea Tundo - facebook.com facebook La mozione di sfiducia delle opposizioni alla ministra Daniela Santanchè approderà in aula alla Camera lunedì per la discussione generale. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio x.com