Daniela Santanchè | tutti i guai giudiziari della ministra del Turismo

Nella giornata di oggi si è diffusa la notizia dei problemi giudiziari che coinvolgono Daniela Santanchè, ministra del Turismo. La vicenda si aggiunge alle recenti dimissioni di un altro esponente del governo e apre un nuovo capitolo nelle questioni legali che riguardano alcune figure politiche. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali e sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media.

Milano – Il prossimo nome sarà quello di Daniela Santanchè. Dopo le dimissioni di Andrea Delmastro da sottosegretario alla Giustizia e Giusi Bartolozzi da capo di gabinetto, all’indomani della vittoria del No al Referendum, la ministra del Turismo sarebbe vicina, secondo alcune insistenti voci, a quel passo indietro finora negato, nonostante le richieste ripetute dell’opposizione, e mai preteso da Giorgia Meloni. Ma l’aria è cambiata e la premier fiuta la necessità di rinnovare la squadra di governo e di eliminare imbarazzi legati a clamorosi scivoloni o vicende giudiziarie. Il primo ministro auspica infatti che sulla medesima linea di sensibilità istituzionale di Delmastro e Bartolozzi, “analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Daniela Santanchè: tutti i guai giudiziari della ministra del Turismo Articoli correlati Leggi anche: Daniela Santanchè in bilico: tutti i guai giudiziari della ministra del Turismo Leggi anche: Daniela Santanchè a un passo dalle dimissioni: tutti i guai giudiziari della ministra del Turismo Tutti gli aggiornamenti su Daniela Santanchè Temi più discussi: Serve un fondo europeo Solo così potremo dare sostegno al turismo - Intervista a Daniela Santanchè - La Stampa; Santanchè: necessario un fondo di emergenza europeo per il turismo; Mario Monti e Daniela Santanchè accolti da grida di Vergogna! al funerale di Umberto Bossi; Turismo organizzato in crisi: confronto con il Ministro Daniela Santanchè per misure urgenti. Daniela Santanchè in bilico: tutti i guai giudiziari della ministra del TurismoLa senatrice di Fratelli d’Italia è a processo per falso in bilancio nel caso Visibilia e rischia un altro rinvio a giudizio per truffa ai danni dell’Inps: durante il Covid avrebbe ottenuto la cassa i ... ilgiorno.it Bartolozzi e Delmastro si dimettono, terremoto nel governo. Meloni: «Santanchè faccia la stessa scelta»Il 'no' vince il referendum costituzionale sulla giustizia, a sorpresa con ampio margine. Il 53,25% si schiera contro la riforma del governo Meloni, circa 15 milioni di ... leggo.it Dopo le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e la capa di gabinetto Giusi Bartolozzi, pressing in corso anche sulla ministra del Turismo Daniela Santanchè che è a processo a Milano - facebook.com facebook In questo momento, oltre alle dimissioni di Bartolozzi e Delmastro, è in bilico anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè. In corso valutazioni anche sul ministro della Giustizia Carlo Nordio x.com