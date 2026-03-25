La ministra si è rifiutata di lasciare il suo incarico, nonostante l’ultimatum arrivato dalla premier. Resta nel suo ufficio, impedendo alle forze politiche di trovare una soluzione. La situazione al ministero si è fatta tesa, con la ministra che ha deciso di non spostarsi, anche di fronte alle richieste di rimuoverla. La tensione tra le parti si è fatta evidente, creando difficoltà nelle comunicazioni ufficiali.

Asserragliata al ministero, senza alcuna intenzione di smontare le tende. Nemmeno per “sensibilità istituzionale”. Del resto, dopo aver letto la nota di Palazzo Chigi che auspicava le sue dimissioni seguendo le orme di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, si sarebbe lasciata andare: “Io non ho alcuna sensibilità”, la frase al veleno consegnata ai suoi secondo Il Giornale. Dopo essere stata difesa per anni, Daniela Santanchè non ha alcuna intenzione di seguire l’ ultimatum di Giorgia Meloni nascosto dietro il linguaggio felpato, dovuto e istituzionale, di Palazzo Chigi. Mentre questo articolo va online sono passate ormai oltre 16 ore da quando lo scontro è diventato pubblico, ufficiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Santanchè e l’ultimatum di Meloni ignorato: la resistenza della ministra manda in tilt Palazzo Chigi

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