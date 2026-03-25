Dopo la sconfitta del referendum sulla giustizia, la premier ha chiesto pubblicamente alla ministra del Turismo di dimettersi. La richiesta è giunta in un momento di tensione politica, con la ministra coinvolta in una vicenda che ha attirato l’attenzione dei media. La ministra non ha ancora annunciato ufficialmente le proprie dimissioni.

Dopo la sconfitta del referendum sulla giustizia, Giorgia Meloni ha chiesto pubblicamente alla ministra del Turismo Daniela Santanchè di dimettersi. La richiesta è arrivata in un comunicato ufficiale di Palazzo Chigi, lo stesso giorno in cui lasciavano il governo il sottosegretario Andrea Delmastro e il capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi. Santanchè, per ora, resiste. Giorgia Meloni (YouTube) La nota di Palazzo Chigi non lascia spazio a interpretazioni. La presidente del Consiglio ha espresso apprezzamento per le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi, ringraziandoli “per il lavoro svolto con dedizione”, e ha aggiunto di auspicare che “sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Daniela Santanchè, è il momento dell’addio? Chi è la Ministra che ora imbarazza Palazzo Chigi

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Anche la ministra Daniela Santanchè starebbe valutando le dimissioni. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la decisione arriverebbe sotto la pressione del suo stesso partito dopo i passi indietro di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi - facebook.com facebook

La nota di Palazzo Chigi in cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto alla ministra del Turismo Daniela Santanchè di dimettersi è delle 20.04. Quasi cinque ore dopo, la ministra del Turismo Daniela Santanchè non si è ancora dimessa. x.com