Si apre un dibattito sulla posizione di una ministra del turismo coinvolta più volte in vicende giudiziarie e attualmente al centro di una nuova polemica politica. La questione riguarda anche le eventuali conseguenze di un suo possibile rifiuto di dimettersi, considerando che l’unico precedente di una maggioranza che ha votato una sfiducia riguarda un’altra figura politica.

Si discute sul futuro di Daniela Santanché, la ministra del turismo, finita più volte nel vortice della cronaca giudiziaria, e oggi al centro di una nuova tempesta politica. Nelle ultime ore, infatti, la premier Giorgia Meloni ha apertamente auspicato le sue dimissioni, lasciando il destino della ministra appeso a un filo. In bilico il suo ministero e il futuro nell'agone politico. Per la premier, nessuna possibilità diretta di rimuoverla dall'incarico e così, in assenza di uno spontaneo passo indietro, il prossimo snodo decisivo attende Santanchè il 30 marzo, quando dovrà affrontare l’aula: a quel punto, sarà lì che si giocherà la partita, tra una fiducia confermata o una sfiducia che potrebbe segnare una svolta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Santanchè, cosa succede se non si dimette? L'unico precedente della maggioranza che vota la sfiducia

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