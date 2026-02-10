Assegno Unico 2026 che succede se non aggiorni l’ISEE | cosa rischi di perdere

Con l’arrivo del 2026, cambiano anche le regole per l’assegno unico. Se non aggiorni l’ISEE, rischi di perdere parte dell’assegno o di veder ridotte le somme che ti spettano. Molti genitori non si sono resi conto che senza il documento aggiornato potrebbero restare senza sostegno economico o ricevere meno soldi rispetto a prima. È importante controllare subito la scadenza e fare l’aggiornamento, per evitare sorprese quando arriveranno i pagamenti.

Il 2026 porta con sé diverse novità legate all’Assegno Unico, ecco quali sono le più importanti da tenere a mente. L’INPS ha confermato che anche nel 2026 l’Assegno Unico Universale verrà rinnovato automaticamente, senza necessità di presentare una nuova domanda per la maggior parte dei beneficiari. La circolare n. 72026 chiarisce che la continuità dell’erogazione è garantita esclusivamente ai nuclei con domanda in stato “accolta” e privi di provvedimenti sospensivi. Il pagamento proseguirà quindi sulle stesse coordinate bancarie o postali già registrate, con rivalutazione applicata da febbraio sulla base dell’indice Istat. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

L’Assegno Unico 2026 rappresenta una risorsa importante per molte famiglie, ma è importante conoscere le procedure necessarie per mantenerne il diritto.

