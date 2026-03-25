Conte Meloni fatica a far dimettere Santanchè situazione indecorosa

Un commento politico ha evidenziato come il governo attuale abbia incontrato difficoltà nel convincere una ministra a lasciare l’incarico, nonostante le aspettative di un ruolo di rilievo nel dialogo europeo e nelle relazioni internazionali. La situazione è stata definita “indecorosa” e ha attirato l’attenzione sui rapporti interni all’esecutivo. La vicenda riguarda una ministra e membro di partito, coinvolta in questioni politiche e di governo.

ROMA (ITALPRESS) – “Doveva essere il ponte dell'Europa con Trump su dazi e guerra, doveva imporsi a Bruxelles. e invece scopriamo che Meloni fatica a far dimettere la sua Ministra e compagna di partito Santanchè. Che situazione indecorosa per le Istituzioni! Al danno di immagine di questi anni si aggiunge adesso l'imbarazzo di uno stallo che rivela tutta la debolezza della premier”. Lo scrive sui social il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. “Dopo quasi 3 anni passati a salvarla con voti e scudi in Parlamento anche di fronte a una truffa covid ai danni dello Stato, ora la Presidente del Consiglio è stata costretta da 14 milioni di voti a implorare Santanchè in un comunicato stampa affinchè lasci il Governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Conte “Meloni fatica a far dimettere Santanchè, situazione indecorosa” Articoli correlati Referendum, Conte contro Sallusti: “Prima di diffamare i magistrati, pensate a far dimettere Delmastro e Santanché”. Su La7Scontro rovente a DiMartedì, su La7, tra il leader del M5s, Giuseppe Conte, e il portavoce del Comitato Sì Riforma Alessandro Sallusti. "Situazione indecorosa in via Ridolfi"Scrive la lettrice: “Quotidianamente questa e’ la situazione che si presenta sul marciapiede di viale Ridolfi, a Forlì Da cittadina forlivese ritengo... Approfondimenti e contenuti su Conte Meloni fatica a far dimettere... Temi più discussi: Referendum, Conte: La vittoria del No è un avviso di sfratto per Meloni. Il governo non ha fatto una riforma in 4 anni; Referendum, gaffe per Giuseppe Conte: entra nel seggio ma dimentica la tessera elettorale; La sconfitta di Meloni, il successo vigilato di Schlein; Meloni Pulp Podcast: la premier da Fedez scatena polemiche, Schlein e Conte snobbano l'invito. Conte Meloni fatica a far dimettere Santanchè, situazione indecorosaROMA (ITALPRESS) – Doveva essere il ponte dell’Europa con Trump su dazi e guerra, doveva imporsi a Bruxelles… e invece ... iltempo.it Conte attacca Meloni: Caso Santanchè indecoroso, premier in difficoltàIl leader M5s critica la gestione della vicenda Santanchè: Stallo imbarazzante che mostra la ... msn.com Com-primaria Galvanizzato dalla vittoria referendaria e dai sondaggi, Conte riscopre la democrazia dei gazebo e cerca di mettere Schlein all’angolo. Agitando il Pd e il campo largo x.com Questa è pazzesca: Pd e M5S le chiedono di restare. Sentite cosa ha detto Conte - facebook.com facebook