Il leader di un partito ha commentato che sono stati necessari tre anni e 15 milioni di voti contrari al referendum per far dimettere una ministra accusata di aver coinvolto lo Stato in una truffa legata alla pandemia di Covid. Nel suo intervento, ha anche affermato che l’attuale premier risulta essere debole. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate oggi senza ulteriori analisi o commenti.

“Ci sono voluti tre anni e 15 milioni di voti dei cittadini che hanno votato No al referendum per far dimettere una ministra responsabile di una truffa Covid ai danni dello Stato. Chi è responsabile di tutto questo? Giorgia Meloni, una premier oggi debole, debolissima con un governo che barcolla che non si occupa affatto delle urgenze dei cittadini”. Questo il primo commento di Giuseppe Conte, leader del M5S dopo le dimissioni di Daniela Santanchè da ministro del Turismo del governo Meloni. Per Conte si tratta di decisioni tardive. Il sogno di Meloni diventato incubo in poche ore. Perché Nordio resta al suo posto? Guai a cascarci! Le dimissioni pretese da Meloni sono solo uno spot pubblicitario Il distinguo dal caso Delmastro e la citazione di Garibaldi: la lettera di Santanchè a Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Ci sono voluti 15 milioni di voti per far dimettere Santanché. Meloni oggi è una premier debole”

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