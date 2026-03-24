Nel corso della giornata si è verificato un cambiamento repentino all’interno del governo, con la premier che ha richiesto le dimissioni di un membro del suo esecutivo. La ministra interessata ha risposto negando di voler lasciare l’incarico, dando così il via a uno scontro pubblico. In breve tempo si è assistito a un’accelerazione delle decisioni e a un tentativo di chiudere rapidamente questa fase di tensione politica.

Nel giro di poche ore il governo cambia passo, accelera e prova a chiudere una fase che rischiava di trasformarsi in una lunga crisi politica strisciante. Dopo le prime dichiarazioni del mattino, in cui si era già fatto riferimento alla responsabilità politica della sconfitta al referendum, in serata arriva la svolta: convocazione a Palazzo Chigi, confronto diretto e poi le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di gabinetto Giusi Bartolozzi. Un passaggio che non viene formalizzato come imposto, ma che appare chiaramente guidato dall’alto, dentro una strategia di rientro ordinato dalle tensioni. La nota ufficiale di Palazzo Chigi prova a tenere insieme forma e sostanza: Giorgia Meloni esprime “apprezzamento” per la scelta dei due e li ringrazia per il lavoro svolto, sottolineando la loro “dedizione”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni vuole le dimissioni di Santanché, la ministra si barrica e dice no. Caos al governo

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