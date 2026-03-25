Santanchè al ministero dopo la richiesta di dimissioni di Meloni – La diretta

Da lapresse.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La ministra del Turismo è arrivata al ministero intorno alle 10, dopo che erano circolate richieste di dimissioni da parte di alcuni esponenti politici. La sua presenza in sede segue le ultime dichiarazioni pubbliche e si inserisce nel quadro delle tensioni politiche in corso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle attività svolte durante la giornata.

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è arrivata al ministero intorno alle 10. La ministra, incalzata dai cronisti presenti dopo la richiesta di dimissioni per “sensibilità istituzionale” arrivata ieri tramite una nota di Palazzo Chigi, quindi direttamente dalla premier Giorgia Meloni, non ha risposto alle domande e si è limitata a dire “Buongiorno”, scendendo dalla macchina con il telefono all’orecchio. Lo staff conferma tutti gli appuntamenti del giorno. Santanché, Meloni chiede dimissioni – Le notizie in diretta Inizio diretta: 250326 10:35 Fine diretta: 250326 23:00 10:41 250326 Sala: "Dimissioni Santanchè andavano fatte prima" “Probabilmente andavano fatte prima, però io sono tra quelli che non chiedono mai le dimissioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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