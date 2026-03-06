Sul Monaldi dopo la morte di Domenico Caliendo indaga anche la Corte dei Conti

La Corte dei Conti sta conducendo un'indagine sul Monaldi dopo la morte di Domenico Caliendo. In particolare, gli accertamenti si concentrano sull'acquisto dei box Paragonix utilizzati per conservare i cuori prelevati per i trapianti. La magistratura contabile ha avviato verifiche su questa operazione, senza yet rivelare ulteriori dettagli.

La morte di Domenico Caliendo, il Monaldi: «Sospensione dal servizio per due dirigenti medici coinvolti»«L’Azienda Ospedaliera dei Colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due...

Leggi anche: Domenico Caliendo morto, il Tg1: «Si indaga su altri due casi di trapianti sospetti al Monaldi di Napoli»

