Sul Monaldi dopo la morte di Domenico Caliendo indaga anche la Corte dei Conti

La Corte dei Conti sta conducendo un'indagine sul Monaldi dopo la morte di Domenico Caliendo. In particolare, gli accertamenti si concentrano sull'acquisto dei box Paragonix utilizzati per conservare i cuori prelevati per i trapianti. La magistratura contabile ha avviato verifiche su questa operazione, senza yet rivelare ulteriori dettagli.

La morte di Domenico Caliendo, il Monaldi: «Sospensione dal servizio per due dirigenti medici coinvolti»«L’Azienda Ospedaliera dei Colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due...

Leggi anche: Domenico Caliendo morto, il Tg1: «Si indaga su altri due casi di trapianti sospetti al Monaldi di Napoli»

Domani l’autopsia sul corpo del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto al Monaldi. Poi i funerali a NolaDomani autopsia e incidente probatorio sul caso Domenico Caliendo. La famiglia continua a chiedere verifiche su intervento, tempi operatori e possibili cure alternative. fanpage.it

Bimbo col cuore bruciato, minacce e insulti ai medici del Monaldi: Dobbiamo andare a prenderli uno per unoDopo la morte del piccolo Domenico, il bambino al quale è stato trapiantato un cuore bruciato, i medici del Monaldi hanno ricevuto minacce e insulti ... virgilio.it

Le chat choc sul cuore da trapiantare al piccolo Domenico, il bimbo morto all'ospedale Monaldi di #Napoli. Il servizio completo di Valerio Toma a #drittoerovescio è disponibile su Mediaset Infinity - facebook.com facebook