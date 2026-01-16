Il termovalorizzatore di Santa Palomba si farà Gualtieri | Non dipenderemo più da nessuno

È stato dato il via libera definitivo alla costruzione del termovalorizzatore di Santa Palomba, con l’ok della Conferenza dei Servizi e il rilascio delle autorizzazioni ambientali. Questo intervento rappresenta un passo importante per la gestione dei rifiuti nella regione, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza da soluzioni esterne e migliorare l’autonomia nel trattamento dei materiali. La realizzazione dell’impianto sarà un elemento chiave nel percorso di sostenibilità e sviluppo locale.

Termovalorizzatore di Roma, chiusa positivamente la conferenza dei servizi. Progetto esecutivo in un mese - Gualtieri, sindaco e commissario governativo, ha firmato l'ordinanza e dato via libera alle valutazioni di impatto ambientale. romatoday.it

Termovalorizzatore di Santa Palomba, Acea presenta l'offerta - E' ufficiale: Acea Ambiente, società controllata di Acea Spa, ha presentato nei tempi previsti la propria offerta al bando di gara di Roma Capitale per l'affidamento della concessione del ... rainews.it

DLF - Dopolavoro Velletri. . Eccoci con un nuovo appuntamento che racconta le novità del nostro territorio: oggi torniamo a parlare del termovalorizzatore di Santa Palomba. Termovalorizzatore di Roma: una realtà costruita su bugie Da tempo viene d - facebook.com facebook

