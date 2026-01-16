Il termovalorizzatore di Santa Palomba si farà Gualtieri | Non dipenderemo più da nessuno
È stato dato il via libera definitivo alla costruzione del termovalorizzatore di Santa Palomba, con l’ok della Conferenza dei Servizi e il rilascio delle autorizzazioni ambientali. Questo intervento rappresenta un passo importante per la gestione dei rifiuti nella regione, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza da soluzioni esterne e migliorare l’autonomia nel trattamento dei materiali. La realizzazione dell’impianto sarà un elemento chiave nel percorso di sostenibilità e sviluppo locale.
Ok definitivo dalla Conferenza dei Servizi all'impianto che sorgerà a Santa Palomba. Rilasciate anche autorizzazioni ambientali. Gualtieri: “Passo decisivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il termovalorizzatore di Santa Palomba si farà, Gualtieri: "Non dipenderemo più da nessuno" - "Un passo decisivo verso la realizzazione del Termovalorizzatore", così il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha salutato la conclusione con esito positivo della Conferenza dei Servizi sul progetto
Termovalorizzatore di Roma, chiusa positivamente la conferenza dei servizi. Progetto esecutivo in un mese - Gualtieri, sindaco e commissario governativo, ha firmato l'ordinanza e dato via libera alle valutazioni di impatto ambientale.
Termovalorizzatore di Santa Palomba, Acea presenta l'offerta - E' ufficiale: Acea Ambiente, società controllata di Acea Spa, ha presentato nei tempi previsti la propria offerta al bando di gara di Roma Capitale per l'affidamento della concessione
Termovalorizzatore di Roma: una realtà costruita su bugie Da tempo viene d
