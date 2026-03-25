Santa Maria Maggiore | il 29 marzo appuntamento con la Mostra del capretto tipico vigezzino

Da novaratoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 marzo si terrà a Santa Maria Maggiore la 34esima edizione della Mostra del capretto tipico vigezzino, organizzata dal Consorzio agricoltori e allevatori della Valle Vigezzo. L’evento si svolgerà presso il Centro del Fondo di via Belcastro e vedrà la partecipazione di circa trenta allevatori provenienti dalla zona. La manifestazione si svolge in una giornata di domenica e si concentra sulla presentazione del capretto locale.

La 34esima edizione della Mostra del capretto tipico vigezzino, organizzata a Santa Maria Maggiore dal Consorzio agricoltori e allevatori della Valle Vigezzo, è in programma domenica 29 marzo presso il Centro del Fondo di via Belcastro, dove saranno presenti una trentina di allevatori che fanno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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