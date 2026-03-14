Mercatino del Venerdì doppio appuntamento straordinario il 15 e 29 marzo

Il Mercatino del Venerdì si svolgerà in via dei Pensieri e via Allende con due appuntamenti straordinari domenica 15 e domenica 29 marzo. Le manifestazioni prevedono l’allestimento di bancarelle e spazi dedicati alla vendita di vari prodotti, attirando visitatori e commercianti locali. Le date sono state confermate dall’organizzazione e rappresentano occasioni particolari rispetto alle edizioni regolari del mercatino.

Domenica 15 e 29 marzo sono in programma due edizioni straordinarie del Mercatino del Venerdì di via dei Pensieri e via Allende. Per permettere il regolare svolgimento delle attività, dalle 7 alle 15 fino al termine delle operazioni di pulizia eseguite da Aamps, sarà istituito il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via dei Pensieri nel tratto compreso tra via degli Oleandri e il varco lato nord di largo Giuseppe Valaperti ed in via Salvator Allende. Istituito altresì il divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via dei Pensieri, nel tratto compreso tra il varco lato nord di largo Giuseppe Valaperti e via Unione Sportiva Livorno 1915, eccetto i veicoli di soccorso. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Doppio appuntamento al Teatro Trastevere dal 29 gennaio Musica: il 6 marzo doppio appuntamento al Conservatorio Cantelli di NovaraVenerdì 6 marzo doppio appuntamento musicale al Conservatorio Cantelli di Novara. Aggiornamenti e notizie su Mercatino del Venerdì doppio... Temi più discussi: Tutti i mercatini vintage da non perdere, come quello da Opera Cardinal Ferrari a Milano; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 13 al 15 marzo?; Calcit, Mercatino in Danza e Festa dei Bambini ad Arezzo Fiere; Cosa fare questo weekend a Firenze. Domenica 15 marzo edizione straordinaria del Mercatino del VenerdìDomenica 15 marzo è in programma una edizione straordinaria del Mercatino del Venerdì di via dei Pensieri e via Allende. Un altro Mercato del Venerdì straordinario si terrà il 29 marzo. livornopress.it Più sicuro e accessibile: così Cuneo vuole rivedere il suo mercato del venerdìAttenzione alla mobilità e rilancio del mercato coperto, insieme allo spostamento di alcuni banchi, tra i punti caratterizzanti del piano illustrato in Commissione dal vicesindaco Serale ... targatocn.it Domenica 15 marzo è in programma una edizione straordinaria del Mercatino del Venerdì di via dei Pensieri e via Allende. Un altro Mercato del Venerdì straordinario si terrà il 29 marzo. - facebook.com facebook