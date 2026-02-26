Prezzemolo a Sanremo | la canzone che celebra Gardaland e i suoi

Prezzemolo, la mascotte di Gardaland, è a Sanremo per presentare in anteprima Stagioni ed Emozioni, il brano che accompagnerà la nuova stagione del parco. La canzone, scritta da Raniero Gaspari e interpretata da Doc, sarà disponibile sul sito ufficiale e sulle piattaforme digitali. Il parco punta a estendere l’esperienza del divertimento oltre la visita fisica, con un vinile in edizione limitata dedicato all’attrazione Oblivion. La scelta di Sanremo non è casuale. In attesa dell’apertura ufficiale prevista per la prossima primavera, Gardaland ha scelto la vetrina del festival per presentare il brano. Prezzemolo ha coinvolto i passanti nelle strade adiacenti al Teatro Ariston, offrendo un’esperienza d’ascolto individuale che ha generato momenti di partecipazione e interesse tra il pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

