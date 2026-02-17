Nuove Case di comunità nella provincia Miccichè | Passo strategico per la sanità

Da agrigentonotizie.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il deputato Miccichè annuncia che l’apertura delle nuove Case di comunità nella provincia rappresenta un passo importante per migliorare i servizi sanitari locali. Queste strutture, già operative in alcune zone, offriranno assistenza più vicina alle persone, riducendo i tempi di attesa. La decisione deriva dalla necessità di rafforzare l’assistenza sul territorio e di alleggerire i reparti ospedalieri. La prima Casa di comunità è stata inaugurata nel centro cittadino, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più numerosa.

Un passaggio definito strategico per il sistema sanitario provinciale e per il rafforzamento dell’assistenza territoriale. Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè interviene a seguito dell’inaugurazione delle Case di comunità a Ribera, Canicattì e Ravanusa, evidenziando la portata organizzativa e sociale delle nuove strutture. "Si tratta di un rilevante e strategico traguardo per il sistema sanitario. È un assetto che garantisce il potenziamento del punto territoriale di assistenza, assicurando una presenza capillare dei presìdi sanitari nella provincia agrigentina. E ridisegna il modello di assistenza nell’ambito del sistema sanitario, con particolare attenzione ai pazienti cronici e fragili, attraverso un approccio integrato e trasversale", afferma il primo cittadino.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Sanità territoriale, si inaugurano le prime tre Case della comunità in provinciaSanità territoriale, si inaugurano le prime tre Case della comunità in provincia di Agrigento.

Sanità Lazio: tre nuove Case della Comunità per l’ASL Roma 1Questa mattina a Roma sono state aperte tre nuove Case della Comunità, tutte nell’area dell’ASL Roma 1.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanità, inaugurate le Case della Comunità Villa Tiburtina e Lunghezza; Case e ospedali di comunità: al Nord sono già cinque volte di più di quelle del Sud; Paradosso Case della Salute, che hanno già realizzato il modello delle nuove Case di Comunità; Le case della comunità sono pronte, i medici no. Dalla Asl un bando per reperire nuovi dottori.

Garbagnate Milanese: Presentazione Pubblica della Nuova Casa di Comunità e dei suoi Servizi il 24 Febbraio 2026Scopri come la nuova Casa di Comunità a Garbagnate Milanese offre servizi sanitari e sociali integrati, facilitando l'accesso all'assistenza domiciliare e alla prevenzione. Partecipa alla presentazion ... milano.cityrumors.it

Sanità, tre nuove case della comunità in provincia: ecco dovePresìdi fondamentali della sanità territoriale pensati per avvicinare i servizi ai cittadini e garantire un’assistenza più accessibile, integrata e continuativa ... grandangoloagrigento.it