Nuove Case di comunità nella provincia Miccichè | Passo strategico per la sanità
Il deputato Miccichè annuncia che l’apertura delle nuove Case di comunità nella provincia rappresenta un passo importante per migliorare i servizi sanitari locali. Queste strutture, già operative in alcune zone, offriranno assistenza più vicina alle persone, riducendo i tempi di attesa. La decisione deriva dalla necessità di rafforzare l’assistenza sul territorio e di alleggerire i reparti ospedalieri. La prima Casa di comunità è stata inaugurata nel centro cittadino, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più numerosa.
Un passaggio definito strategico per il sistema sanitario provinciale e per il rafforzamento dell’assistenza territoriale. Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè interviene a seguito dell’inaugurazione delle Case di comunità a Ribera, Canicattì e Ravanusa, evidenziando la portata organizzativa e sociale delle nuove strutture. "Si tratta di un rilevante e strategico traguardo per il sistema sanitario. È un assetto che garantisce il potenziamento del punto territoriale di assistenza, assicurando una presenza capillare dei presìdi sanitari nella provincia agrigentina. E ridisegna il modello di assistenza nell’ambito del sistema sanitario, con particolare attenzione ai pazienti cronici e fragili, attraverso un approccio integrato e trasversale", afferma il primo cittadino.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
