Inaugurazione delle prime case di comunità in provincia | aperture a Grammichele e Mirabella Imbaccari
Lunedì 19 gennaio si terrà l’inaugurazione delle prime “Case della Comunità” nella provincia, a Mirabella Imbaccale e Grammichele. Questi nuovi servizi offrono un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria locale, migliorando l’accesso ai servizi e la qualità delle cure per i cittadini delle rispettive comunità. L’apertura rappresenta un importante passo verso il potenziamento della rete sanitaria territoriale.
Saranno inaugurate lunedì 19 gennaio le prime "Case della Comunità" della provincia a Mirabella Imbaccari e Grammichele. La Casa della Comunità di Mirabella Imbaccari è ospitata nel Poliambulatorio di via Giuseppe Scollo ed è stata oggetto di un intervento integrale di ristrutturazione di circa.
