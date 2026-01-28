La giunta regionale del Lazio ha approvato il nuovo servizio di psicologia nelle scuole, un passo importante per affrontare il problema della salute mentale tra i giovani. Il consigliere Battisti del Pd elogia il voto, sottolineando che si tratta di un segnale positivo, anche se riconosce ancora i limiti di questa legge. La questione della salute mentale resta al centro del dibattito, e questa decisione rappresenta un primo passo per migliorare la situazione.

La salute mentale è un tema centrale e non più rinviabile, soprattutto per le giovani generazioni. Abbiamo votato questa legge perché rappresenta sicuramente un segnale politico e un primo passo, ma non possiamo ignorarne i limiti. Le risorse stanziate sono insufficienti e il provvedimento non affronta in maniera strutturale il tema della salute mentale nella nostra Regione. Intervento della consigliera Sara Battisti. Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Pd Sara Battisti, intervenuta in Aula nel dibattito sulla legge della maggioranza che istituisce il servizio di psicologia scolastica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Battisti (Pd Lazio), bene Consiglio su servizio psicologia scolastica

Il gruppo Mattia-Lena (Pd Lazio) critica la recente disposizione della Regione Lazio, che richiede un nulla osta preventivo per le attività di formazione e divulgazione nelle strutture sanitarie.

Un incontro pubblico ha affrontato il futuro della sanità regionale, con il deputato Lucchi del Pd che ha sottolineato l'importanza di mettere in sicurezza il Servizio sanitario pubblico.

