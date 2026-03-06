Il Barolo della Tenacia di Renaissance e il ritorno alle vigne singole riaffermano l’impegno di Fontanafredda per la biodiversità delle Langhe

A Serralunga d’Alba, a 168 anni dalla sua fondazione, Fontanafredda rinnova il suo impegno con il Barolo della Tenacia di Renaissance e il ritorno alle vigne singole. La tenuta continua a valorizzare la biodiversità delle Langhe attraverso queste iniziative. La produzione si concentra sulla qualità delle uve e sulla valorizzazione delle vigne storiche, mantenendo salda la tradizione enologica della zona.

SERRALUNGA D’ALBA (CN) – A 168 anni dalla sua fondazione, Fontanafredda prosegue il racconto del suo vino icona – il Barolo del Comune di Serralunga d’Alba Renaissance – come strumento per risvegliare lo spirito critico, esplorando i sentimenti che nella storia hanno generato le rinascite collettive. Dopo Speranza, Fiducia, Coraggio e Ottimismo, la quinta edizione del progetto Renaissance, corrispondente all’annata 2022, è dedicata alla Tenacia, intesa come forza generatrice di positività, energia e cambiamento, capace di migliorare l’umanità e il nostro ambiente. Un percorso che interpreta un nuovo Rinascimento – il Rinascimento Verde – alla base della visione della cantina. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Leggi anche: La marchesa Giulia di Barolo, nata Juliette Colbert de Maulévrier, morì a Torino il 19 gennaio del 1864 dopo aver inventato il Barolo come lo conosciamo oggi

