Sancho Juventus spunta il retroscena sull’inglese | i bianconeri hanno detto di no per questo motivo! Rivelazione

Nel mondo del mercato calcistico, si torna a parlare di un esterno inglese attualmente svincolato e legato a possibili trasferimenti. I dirigenti della squadra hanno rifiutato un’opportunità legata a questa operazione, senza specificare i motivi ufficiali. In passato, il calciatore aveva attirato l’attenzione per alcune caratteristiche comportamentali, che ora vengono menzionate in relazione alle decisioni prese dal club.

Sancho Juventus, le rivelazioni di mercato sull’esterno inglese in uscita a parametro zero e i passati dubbi caratteriali del club. Il futuro di Jadon Sancho si allontana definitivamente dall’Inghilterra. Secondo le ultimissime indiscrezioni lanciate dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, il Manchester United ha preso una decisione irrevocabile: il club non attiverà l’opzione per il rinnovo. L’esterno offensivo lascerà i Red Devils a parametro zero al termine della stagione, diventando inevitabilmente uno dei profili più ambiti a livello internazionale. Questa clamorosa rottura riaccende i riflettori sull’asse Sancho Juventus, riportando a galla i retroscena di una trattativa che aveva infiammato la scorsa estate prima di spegnersi improvvisamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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