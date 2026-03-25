San Leucio i Borbone alla festa dei 250 anni per la Real Colonia | vedi l' evento in streaming

Oggi la Real Colonia di San Leucio compie 250 anni e l’evento viene trasmesso in streaming. Alla celebrazione partecipano anche gli eredi della dinastia dei Borbone delle Due Sicilie, rappresentanti del ramo italo-francese della casata. La festa segna un anniversario importante per il sito storico, che ha visto nel tempo varie manifestazioni pubbliche per ricordarne la storia.

La Real Colonia di San Leucio celebra oggi i suoi primi 250 anni. E lo fa in presenza degli eredi dinastici del ramo italo-francese della Casata dei Borbone delle Due Sicilie. Al Belvedere sono attesi il principe Carlo, Duca di Castro, la sua consorte, principessa Camilla, e sua sorella, principessa Beatrice. A suggellare idealmente un esperimento sociale e industriale nato nel 1776 con Ferdinando IV di Borbone. Al loro fianco Giuseppina Castiello, sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. SEGUI L'EVENTO IN DIRETTA STREAMING L’evento L’evento, organizzato dalla Fondazione Orizzonti per i festeggiamenti dell’Anno Leuciano, mira a restituire centralità e visibilità, sul piano internazionale, ad un territorio che per primo in Europa diede vita ad un modello di “socialismo illuminato”. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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