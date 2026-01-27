Villaggio Olimpico al buio 200 famiglie senza corrente per ventiquattr' ore

Circa 200 famiglie del Villaggio Olimpico hanno trascorso oltre ventiquattr’ore senza luce. Le interruzioni di corrente si sono verificate tra il 25 e il 26 gennaio in diverse strade del quartiere, causando disagi e necessitando l’intervento di Areti. La situazione resta critica e le famiglie attendono risposte.

