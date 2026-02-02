Alphial sciopero e presidio ai cancelli contro gli 8 licenziamenti | Temiamo per la tenuta dell’attività produttiva del gruppo

Lunedì mattina, i lavoratori di Alphial si sono fermati davanti allo stabilimento di Felino per protestare contro gli otto licenziamenti annunciati. La protesta, organizzata dalla Filctem Cgil di Parma, è partita con uno sciopero e un presidio che ha bloccato l’ingresso dell’azienda. I dipendenti temono che questa decisione possa mettere a rischio la produzione e il futuro dell’attività. La tensione resta alta, mentre le parti continuano a cercare una soluzione.

Vertenza Alphial. La mobilitazione continua. Nella mattinata di lunedì 2 febbraio si è svolto lo sciopero con presidio, promosso dalla Filctem Cgil di Parma, insieme ai lavoratori dell'azienda, davanti allo stabilimento del gruppo nel parmense a San Michelino Gatti, nel comune di Felino, per opporsi ai licenziamenti di otto persone, annunciato dalla proprietà. "Quando la francese SGD Pharma acquistò il gruppo parlò di progetti espansivi, ma dopo la chiusura dello stabilimento di Vicenza, l'esubero di lavoratori qui a Parma, temiamo per la tenuta dell'attività produttiva del gruppo in Italia anche negli altri stabilimenti di Monza e Bergamo" hanno affermato Ugo Cherubini, segretario nazionale della Filctem Cgil e Max Ravetti della segreteria della Filctem Cgil Parma questa mattina al presidio.

