L’Ingorgo del Greggio | Il Paradosso dei Prezzi del Petrolio Russo

L’aumento inatteso delle scorte di petrolio in Russia ha fatto salire i prezzi del greggio, creando un vero e proprio ingorgo nel mercato globale. La decisione di Mosca di accumulare scorte ha sorpreso gli analisti, che avevano previsto una diminuzione per sostenere i prezzi. Nel frattempo, i trader osservano con attenzione le quotazioni, mentre le compagnie petrolifere cercano di adattarsi alla nuova situazione.

