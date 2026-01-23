Cautano avvia un progetto per diventare comune “Cardio-protetto” attraverso il crowdfunding di quattro nuovi defibrillatori. L’iniziativa “Un Cuore per Cautano”, promossa dall’amministrazione comunale, mira a migliorare la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini installando dispositivi salvavita nelle zone pubbliche del paese. La raccolta fondi rappresenta un passo importante per rafforzare la prevenzione e la risposta in emergenza.

Tempo di lettura: 3 minuti di Annalisa Papa?L’iniziativa “Un Cuore per Cautano” intrapresa dall’attuale amministrazione, mira a installare nuovi dispositivi salvavita in tutto il territorio comunale. Infatti già durante la campagna elettorale alcuni dei candidati avevano sottolineato l’importanza dell’installazione di queste apparecchiature sul territorio. Un terzo della spesa sarà a carico del Comune, mentre per il resto ci si affiderà alla solidarietà dei cittadini.?Un gesto d’amore, di altruismo, ma soprattutto di responsabilità che può fare la differenza tra la vita e la morte. Per raccogliere la somma totale è stata lanciata ufficialmente l’iniziativa di crowdfunding civico denominata “Un Cuore per Cautano”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cautano punta a diventare comune “Cardio-protetto”: al via il crowdfunding per 4 nuovi defibrillatori

Leggi anche: “Cibo che cura, cibo che salva”: a Cautano si discute di prevenzione cardio-cerebrovascolare a tavola

Leggi anche: Pescara sempre più città cardioprotetta, imprenditore dona dieci defibrillatori al Comune

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Pranzo della domenica Domenica 18 gennaio, ore 13.30 NinaCasagalleria Home Restaurant , Social eating. Via Saverio Zarrelli N° 11/A Cautano(BN) Parco Regionale del Taburno Camposauro. Cucina, galleria, spazio per performance cultural-gastronomic - facebook.com facebook