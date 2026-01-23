Riprendere l’attività cardio è fondamentale per migliorare la forma fisica in modo sicuro. È importante scegliere esercizi equilibrati e adottare un approccio graduale, evitando pratiche troppo intense o sbilanciate. In questa guida, troverai consigli pratici per allenarti con attenzione, rispettando il tuo ritmo e prevenendo rischi, affinché il percorso verso il benessere sia efficace e sostenibile.

Avevi intenzione di iniziare la giornata con cinquanta addominali per depurare il tuo corpo? Metti via il tappetino da ginnastica. "Per eliminare il grasso ostinato che ancora si accumula sul girovita, è fondamentale optare per attività cardio, ovvero esercizi di resistenza" spiega il dottor Gianluca Ciraci, osteopata e massofisioterapista di MioDottore. "Attività aerobica in primo luogo, per inviare gradualmente segnali al corpo e fargli sapere che si sta tornando in modalità attiva, influenzando la produzione di ormoni come adrenalina ed endorfine. In secondo luogo, per motivi di sicurezza: il lavoro cardiovascolare comporta uno sforzo muscolare a bassa intensità, normalmente non si corre il rischio di infortuni quando si riprende dopo una pausa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Attività cardio per tornare in forma: i consigli per allenarsi in sicurezza

Leggi anche: Abbuffate di Natale, i consigli della nutrizionista per tornare in forma: “No digiuni ma fare sport”

Leggi anche: Cecilia Rodriguez svela la sua routine di allenamento dopo il parto: consigli e segreti per tornare in forma

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

RITORNO ALLO SPORT: EVITA GLI INFORTUNI E RISPETTA IL TUO CORPO!

Argomenti discussi: Longevità e movimento: bastano davvero 5 minuti in più al giorno? Il nuovo studio; Fitness post-lavoro: come allenarsi quando s siete troppo stanche per la palestra; 9 persone hanno raccontato i veri cambiamenti che le hanno aiutate a usare meno i loro telefoni; Volete tenervi in forma come una Duchessa? Ecco gli allenamenti (da copiare) di Kate e Meghan.

Buoni propositi gennaio: il piano in 5 step per tornare a star beneLa cosa fondamentale è iniziare subito. In questo modo si può sfruttare la volontà di cambiamento tipica di gennaio per superare la sedentarietà e passare gradualmente a ritmi più accessibili e ... milanotoday.it

Bastano 5 minuti al giorno per tornare in forma: il metodo giapponese che devi assolutamente provareScopri il metodo giapponese per tornare in forma in 5 minuti al giorno. Una pratica semplice, efficace e adatta a tutti! Trovare il tempo per allenarsi non è sempre facile. Tra lavoro, famiglia e ... blitzquotidiano.it

Hivaoa Donnauomo. . Gennaio è il momento perfetto per rimettersi in gioco, soprattutto dopo le abbuffate natalizie Per questo abbiamo scelto Infrabaldan 3.0 come trattamento del mese Si tratta di un sistema innovativo che combina una leggera attività fisica - facebook.com facebook