La recente sentenza di Garlasco riguardante Stefania Cappa riapre un capitolo importante nel caso, rivedendo alcune versioni precedenti trasmesse in televisione. Questa decisione giudiziaria, che mette in discussione elementi diffamatori, rappresenta un punto di svolta in una vicenda che ha tenuto banco nell’opinione pubblica italiana per quasi vent’anni.

La nuova sentenza per diffamazione sul caso Garlasco rimette al centro una storia che l’Italia conosce da quasi vent’anni. Questa volta, però, il cuore della vicenda non è la ricostruzione del delitto, ma il modo in cui la tv racconta persone vere, con nomi e volti, esposte da anni al giudizio pubblico. Protagonista indiretta è Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi e da tempo coinvolta, suo malgrado, nel dibattito mediatico sul caso. Una recente puntata de Le Iene ha riaperto il discorso, annunciando «testimonianze completamente nuove» e ricordando in apertura «di essere stati condannati in primo grado per diffamazione nei confronti della famiglia Cappa», ma anche di aver fatto «ricorso in appello» e di voler continuare il proprio lavoro giornalistico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Notizia su Stefania Cappa”. La sentenza di Garlasco che cambia il racconto in tv

