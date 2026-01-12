Notizia su Stefania Cappa Garlasco la sentenza del tribunale sulla cugina di Chiara Poggi

Il tribunale di Garlasco ha emesso una sentenza relativa alla cugina di Chiara Poggi, Stefania Cappa, nel contesto di un procedimento per diffamazione. La decisione rappresenta un nuovo capitolo in una vicenda giudiziaria che, da quasi vent’anni, suscita interesse e discussioni sulla tutela della reputazione e la verità dei fatti.

La recente condanna per diffamazione legata al caso Garlasco ha riportato al centro dell’attenzione una vicenda giudiziaria che da quasi vent’anni continua a dividere opinione pubblica e mondo dell’informazione. A finire sotto i riflettori è stato ancora una volta un servizio televisivo che, pur senza riaprire formalmente le indagini, ha riacceso interrogativi e sospetti su persone già coinvolte mediaticamente nel passato. >> “L’ho fatto io”. Crans Montana, Moretti parla ai pm. E il video che lo inguaia: si è saputo Alla fine di ottobre è arrivata la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano nei confronti dell’autore Riccardo Festinese e del giornalista Alessandro De Giuseppe, volti del programma Le Iene. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

