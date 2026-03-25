Il caso Garlasco imperversa sul piccolo schermo ma non approderà, salvo colpi di scena, a “ Belve Crime “, lo spin off del programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. La trasmissione ha cercato di portare in prima serata su Rai2 Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ma l’avvocatessa milanese, oggi 41enne, avrebbe richiesto un compenso di circa 15 mila euro per sottoporsi alle domande incalzanti della conduttrice. La trasmissione, fa sapere il sito di Davide Maggio che anticipa la notizia, avrebbe scelto di non riconoscere alla Cappa l’elevato cachet. Una decisione nata molto probabilmente anche dalla volontà di evitare polemiche, il servizio pubblico negli anni ha scelto di non riconoscere compensi ai protagonisti dei casi di cronaca nera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salta l’intervista di Stefania Cappa a Belve Crime, avrebbe chiesto un cachet di 15 mila euro (ma il servizio pubblico non riconosce compensi ai protagonisti dei casi di nera)

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