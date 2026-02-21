Morì in piscina | a giudizio i genitori La famiglia è anche parte civile

Un bambino è morto annegato in piscina, portando i genitori davanti a un tribunale. I genitori sono accusati di negligenza e si sono costituiti parte civile nel procedimento che si terrà ad aprile. La tragedia si è verificata durante una festa in una villetta, dove il piccolo è finito in acqua senza che qualcuno si accorgesse subito della situazione. La vicenda ha scosso la comunità locale, che ora attende sviluppi sul caso.

Pisa, 21 febbraio 2026 – I genitori sono imputati ma anche parte civile nel processo che si terrà per la morte del loro figlio ad aprile. Era luglio 2022 quando Anmol Kumar, non ancora 7 anni, finì sott'acqua nella piscina all'interno del parco «Piccolo Mondo» di San Giuliano Terme. E morì poche ore dopo in ospedale. Proprio il padre e la madre si erano opposti per due volte alla richiesta di archiviazione del caso. Nel 2024, dopo ulteriori indagini e sulla base di osservazioni da parte degli avvocati dei parenti (originari dell'India) del bimbo, era arrivata l'imputazione coatta (il reato è omicidio colposo ) per chi era stato individuato come il responsabile dal punto di vista legale e di fatto del parco dove avvenne il decesso.