Spunta un ordigno bellico anche a Savignano rinvenuto nel cantiere della piscina all' aperto

"Per garantire la pubblica sicurezza il piazzale Fausto Coppi è interdetto al traffico, anche per tutta la giornata di domani" Dopo la granata trovata in spiaggia a Cesenatico, curiosamente è stato rinvenuto un ordigno bellico anche a Savignano, è accaduto nel cantiere della piscina all'aperto, nei pressi del Seven Sporting Club. “Per garantire la pubblica sicurezza il piazzale Fausto Coppi è interdetto al traffico, anche per tutta la giornata di domani, fino alla conclusione di delle operazioni di bonifica dell'area”. Ne dà notizia il sindaco Nicola Dellapasqua con una storia sui canali social. Il Seven Sporting Club è comunque regolarmente aperto, il parcheggio principale è al momento non accessibile per le auto, ma lo è invece per i pedoni, queste le informazioni diffuse alla cittandinanza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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