Fonderie Pisano no all’Aia | industria verso la chiusura

Le Fonderie Pisano hanno ricevuto il diniego dell’Aia, che blocca la possibilità di proseguire le attività nello stabilimento di via De Greci. Questa decisione arriva dopo mesi di contenziosi legali e nuove restrizioni ambientali imposte dalle autorità. La direzione ha comunicato che l’impianto non potrà più operare, mettendo a rischio i posti di lavoro e l’indotto locale. La chiusura si prospetta entro poche settimane, lasciando aperto il futuro dell’area industriale. La notizia si diffonde tra operai e residenti della zona.

Le Fonderie Pisano non possono più produrre nel sito di via De Greci e dovranno chiudere. L'esito della conferenza dei servizi è chiaro: Arpac, Asl, Regione con la consulenza Università del Sannio, cioè tutti gli organi competenti hanno dato parere negativo al rilascio dell'Aia, motorizzazione di impatto ambientale che soprattutto non ha trovato risposte sui limiti imposti dalle bat per quanto riguarda le emissioni di diossina. Il Comune di Salerno seppur presente ha preferito non esprimersi, non avendo competenza sulle bat. Si chiude dunque con un preavviso di diniego la seconda riunione della conferenza dei servizi che si è svolta questa mattina presso la sede della regione Campania alla presenza dell'assessore regionale all'ambiente Claudia Pecoraro.