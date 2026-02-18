Fonderie Pisano stop all' Autorizzazione Ambientale | preavviso di diniego dalla Regione

La Regione Campania ha inviato un preavviso di diniego all’autorizzazione ambientale per le Fonderie Pisano, che aveva richiesto il rinnovo dell’AIA. La decisione deriva dalle criticità emerse durante la valutazione, tra cui l’alto livello di emissioni e i rischi per la salute pubblica. Durante la Conferenza dei Servizi, le autorità hanno evidenziato come le emissioni inquinanti abbiano superato i limiti consentiti. L’azienda dovrà ora rivedere le proprie pratiche prima di poter ripresentare la domanda. La decisione potrebbe influenzare il futuro delle attività produttive nello stabilimento.

Mancato adeguamento alle norme Ue e ai limiti sulle diossine: verso la chiusura dello stabilimento di Salerno. Soddisfazione dei comitati, l'assessora Pecoraro: «Tutela della salute irrinunciabile» Preavviso di diniego per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alle Fonderie Pisano. È questo l'esito della Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi oggi presso la sede della Regione Campania. Regione, Arpac e Asl hanno espresso parere sfavorevole al riesame dell'autorizzazione, rilevando il mancato adeguamento dello stabilimento ai criteri ambientali europei. La decisione tecnica si basa sulle discrepanze rilevate rispetto alle Best Available Techniques (BAT) e ai parametri stabiliti dall'Unione Europea nel 2024.