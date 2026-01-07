Fuoco nel Salento Divampano due incendi poco prima dell’alba distrutte altrettante auto
Nella notte a Copertino, due incendi hanno interessato altrettante auto, avvenuti poco prima delle 4. Tuttavia, non si segnalano feriti o altre conseguenze gravi. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dei roghi, che hanno causato danni alle vetture coinvolte. La situazione rimane sotto osservazione mentre si cercano eventuali correlazioni con altri episodi recenti nel Salento.
COPERTINO – La notte appena trascorsa ha registrato altri due roghi ai danni di altrettante vetture. Il primo fatto, poco dopo le 4, si è verificato a Copertino, in via Luigi Pirandello. Una Opel Zafira, parcheggiata nella via, ha preso misteriosamente fuoco. Per le operazioni di spegnimento e di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
