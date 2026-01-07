Fuoco nel Salento Divampano due incendi poco prima dell’alba distrutte altrettante auto

Nella notte a Copertino, due incendi hanno interessato altrettante auto, avvenuti poco prima delle 4. Tuttavia, non si segnalano feriti o altre conseguenze gravi. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dei roghi, che hanno causato danni alle vetture coinvolte. La situazione rimane sotto osservazione mentre si cercano eventuali correlazioni con altri episodi recenti nel Salento.

Notte di fuoco nel Salento: quattro automobili in fiamme, una era stata rubata - Salice Salentino, ai margini della provinciale per Avetrana, e poi Ugento, Melissano e Cannole sono state le località nelle quali si sono sviluppati i roghi che hanno coinvolto i veicoli. lecceprima.it

Notte di fuoco nel Salento, quattro auto in fiamme a Carmiano e Casarano - Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco, sul posto i militari dell'Arma dei Carabinieri che hanno avviato le indagini ... leccenews24.it

Incendio in un’abitazione a Salento Paura in via Coste, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti a seguito dell’esplosione di una bombola di GPL, che ha provocato il successivo coinvolgimento di una stufa a pellet. La cucina dell’abitazione, situata al secondo - facebook.com facebook

