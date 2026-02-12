Attentato incendiario contro la ferrovia delle Olimpiadi | nessuna rivendicazione Sabotaggio sicuro ma mano inesperta

Questa notte un incendio ha danneggiato la ferrovia che collega le località coinvolte nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le fiamme sono state domate, ma ancora nessuno ha rivendicato l’attacco. Gli inquirenti parlano di un sabotaggio certo, anche se l’azione sembra essere stata portata avanti da una mano inesperta. Le autorità stanno indagando per capire chi possa aver messo in atto l’attentato e per rafforzare la sicurezza in vista delle prossime gare.

Abbadia Lariana (Lecco), 12 febbraio 2026 – Ancora nessuna rivendicazione per l'attentato incendiario dell'altra notte contro la ferrovia delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. I magistrati della Procura della Repubblica di Lecco hanno aperto un fascicolo d'inchiesta contro ignoti. L'ipotesi di reato formulata è quella di disastro ferroviario causato da danneggiamento. Collaborano alle indagini anche gli esperti della Dda di Milano, la Direzione distrettuale antimafia, specializzati anche in antiterrorismo. Il raid. I sabotatori sono entrati in azione intorno alle 2.20 nella notte tra martedì e mercoledì lungo la linea ferroviaria Lecco – Sondrio – Tirano, che collega Lecco alla Valtellina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Attentato incendiario contro la ferrovia delle Olimpiadi: nessuna rivendicazione. Sabotaggio sicuro ma mano inesperta Approfondimenti su Olimpiadi Invernali Sabotaggio treni, arriva la rivendicazione degli anarchici: “Fuoco alle Olimpiadi” Gli anarchici rivendicano il sabotaggio ai treni e minacciano di colpire le Olimpiadi. Attentato incendiario contro il politico italiano: notte di terrore Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Olimpiadi Invernali Argomenti discussi: Due molotov sono state lanciate davanti a un locale, i clienti scappano; La lotta per le Besta e gli scontri ai cortei; Attentato incendiario nel cuore di Sassari, ecco ciò che resta delle auto e della moto distrutte; Alghero, auto in fiamme nella notte. Pais: Ennesimo attentato incendiario. Attentato incendiario contro la ferrovia delle Olimpiadi: nessuna rivendicazione. Sabotaggio sicuro ma mano inespertaAperta un’inchiesta contro ignoti per disastro ferroviario dopo il raid incendiario lungo i binari della Lecco-Sondrio-Tirano. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un'azione da parte degli anarchici ... ilgiorno.it Attentato Incendiario in Lombardia: Indagini in Corso per Scoprire il SabotaggioUn attacco doloso ha colpito la rete ferroviaria della Lombardia, sollevando preoccupazioni e allerta in vista delle prossime Olimpiadi. notizie.it Un altro sabotaggio. Questa volta si tratta di un attentato incendiario alla linea della ferrovia Lecco-Tirano che porta fino a Bormio e Livigno, località sciistiche al centro delle gare delle Olimpiadi invernali. Intorno alle 2 di notte, nei pressi della località Abbadia - facebook.com facebook

