Mohamed Salah ha comunicato la sua intenzione di lasciare il Liverpool al termine di questa stagione, nonostante il contratto in scadenza nel 2027. La notizia arriva dopo la scomparsa di Diogo Jota, evento che ha portato a modifiche all’interno della squadra. Salah resterà comunque uno dei giocatori più rappresentativi del club e il suo futuro nel calcio è ora incerto.

Mohamed Salah ha annunciato che andrà via dal Liverpool alla fine di questa stagione, nonostante il suo contratto scada nel 2027. Con i Reds, l’egiziano ha registrato finora 255 gol in più di 400 presenze. Sembrava dovesse lasciare l’Inghilterra già negli scorsi mesi, ma poi aveva deciso di prolungare il suo contratto. L’addio di Salah al Liverpool. Il Guardian scrive: Forse è stato un bene che l’ultima partita di Mohamed Salah prima dell’annuncio della sua partenza dal Liverpool sia stata quella casalinga contro il Galatasaray. Dopo tutte le frustrazioni e le delusioni di questa stagione, tutte le partite vissute vagando sconsolato sulla fascia destra, dopo il rigore sbagliato, ecco finalmente un ricordo del giocatore che era stato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Salah resterà nel pantheon del Liverpool, anche se dalla morte di Diogo Jota qualcosa è cambiato

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