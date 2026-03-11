Convocato Diogo Jota ma il calciatore è morto | la clamorosa gaffe del giornalista

Un giornalista ha annunciato la convocazione di Diogo Jota per una partita, ignorando che il calciatore è deceduto. La notizia ha provocato sorpresa tra i lettori e sui social, dove sono circolate immagini e commenti sulla confusione. Dopo la pubblicazione, il giornalista ha tentato di giustificarsi con una replica considerata inappropriata e ha successivamente presentato le scuse ufficiali.

Una gaffe imperdonabile, poi una replica fuori luogo e infine le scuse: è questa la catena di errori, forse orrori, di un giornalista (tra l'altro caporedattore dello sport) del quotidiano colombiano El Heraldo, Edgar Valero, che parlando di convocazioni per l'amichevole Messico-Portogallo ha ipotizzato la convocazione di Diogo Jota, il calciatore portoghese che ha giocato, oltre che in Nazionale, anche nell'Arsenal e morto in un incidente d'auto nel luglio 2025 in Spagna assieme al fratello Andrè Silva. Le parole del giornalista. Si parlava, come accennato, di convocazioni da parte dei Ct delle due Nazionali che si ritroveranno il prossimo 29 marzo.