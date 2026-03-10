Il ct del Portogallo valuta il ritorno di Diogo Jota | l'imperdonabile gaffe e le scuse peggiori

Il commissario tecnico del Portogallo sta considerando un possibile ritorno di Diogo Jota nella rosa della squadra. Nel frattempo, un giornalista messicano ha commesso un errore parlando di Jota, scomparso a luglio, come se fosse ancora disponibile. La confusione ha attirato l'attenzione e ha portato a scuse pubbliche. La vicenda si è svolta durante la copertura di un match tra Messico e Portogallo.

Clamorosa gaffe del giornalista messicano Edgar Valero: "convoca" Diogo Jota, scomparso tragicamente a luglio, per Messico-Portogallo. Bufera e scuse social.