Vannacci lascia la Lega | cronaca di un addio il cui annuncio ufficiale arriverà a breve

Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega. Il vicesegretario del partito ha deciso di andarsene e l’annuncio arriverà a breve. La notizia circolava da alcuni giorni, ora sembra quasi certa: Vannacci ha deciso di lasciare il partito di Salvini. La sua scelta apre un nuovo capitolo per la politica di centrodestra.

Il vicesegretario del Carroccio, Roberto Vannacci, lascia la Lega. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, la decisione del vicesegretario federale sarebbe ormai presa e verrà formalizzata a stretto giro. Il divorzio arriva nel giorno in cui è convocato il Consiglio federale del partito nella sede storica di Via Bellerio a Milano. Incontro nel corso del quale Matteo Salvini e i vertici del Carroccio discuteranno i nuovi assetti interni. Vannacci lascia la Lega. La mossa del Generale non giunge del tutto inaspettata. Nei giorni scorsi, infatti, Vannacci ha depositato il simbolo di un nuovo movimento, Futuro Nazionale, che rappresenterebbe la nuova “casa” politica per l’europarlamentare e i suoi fedelissimi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

