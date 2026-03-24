Salah lascia il Liverpool a fine stagione | Questo club sarà sempre casa mia Sirene di mercato dall'Arabia

Mohamed Salah ha comunicato che lascerà il Liverpool al termine della stagione. In un messaggio pubblicato sui propri canali social, ha dichiarato che il club rappresenta molto più di una squadra di calcio, definendolo una passione, una storia e uno spirito difficile da esprimere a parole. Sul fronte del mercato, si parla di interessi provenienti dall’Arabia.

Mohamed Salah annuncia il suo addio al Liverpool a fine stagione: "Purtroppo è arrivato il giorno. Il Liverpool non è solo una squadra di calcio, è una passione, è una storia, è uno spirito che non riesco a spiegare a parole". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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