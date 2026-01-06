Calciomercato Juve il rebus per l’attacco continua Chiesa il nome in pole position ma ci sono anche altre piste ancora possibili

Il calciomercato della Juventus per l’attacco prosegue con diverse opzioni sul tavolo. Chiesa si conferma in posizione privilegiata, mentre altre piste come Sorloth, Pellegrino e Dovbyk rimangono in corsa, sebbene risultino più complicate da concretizzare. La dirigenza bianconera valuta attentamente le possibili soluzioni per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juve, Chiesa in pole position per l'attacco. Sorloth, Pellegrino e Dovbyk restano in lista, ma sono piste molto complicate. Il calciomercato della Juve entra nel vivo della sessione invernale, portando con sé suggestioni improvvise e scenari che potrebbero cambiare il volto tattico della squadra di Spalletti. In un momento in cui la dirigenza bianconera è chiamata a puntellare la rosa per restare competitiva su tutti i fronti, i nomi accostati alla Continassa si moltiplicano, tra sogni di difficile realizzazione e opportunità last-minute. Come riferito da Tuttosport, l'obiettivo numero uno sembrava essere un centravanti di peso capace di dare una alternativa in più a Spalletti.

