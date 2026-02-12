Saint Valentine in Love | a San Valentino Torio luminarie musica e sagra della polpetta

A San Valentino Torio la festa di San Valentino torna con luci, musica e una sagra dedicata alla polpetta. Da mercoledì 11 a domenica 15 febbraio, il centro storico si anima di eventi per celebrare il Santo Patrono e le coppie. La manifestazione “Saint Valentine in Love - Le Mani dell'Amore” porta in strada musica, luminarie e specialità gastronomiche, attirando residenti e visitatori da tutta la zona.

A San Valentino Torio torna la manifestazione "Saint Valentine in Love - Le Mani dell'Amore". L'evento si terrà da mercoledì 11 a domenica 15 febbraio 2026 nel centro storico della cittadina in provincia di Salerno, unendo le celebrazioni per il Santo Patrono a iniziative dedicate alle coppie, alla gastronomia e al folklore locale. Il calendario degli appuntamenti entra nel vivo venerdì 13 febbraio con l'apertura, alle ore 18.00, del percorso enogastronomico che si snoda tra via degli Innamorati, Piazza Santa Croce, via Matteotti e Piazza Amendola; segue alle 18.30 un itinerario guidato sulla storia e le tradizioni locali a cura della ProLoco, mentre dalle 20.

