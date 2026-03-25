sabato tornano i convogli del mare fermate a monza e a seregno per chi viaggia verso la liguria

Da sabato riprendono i convogli del mare, con fermate a Monza e Seregno per i viaggi verso la Liguria. Il servizio estivo, che collega direttamente Lombardia e Liguria ogni fine settimana, torna in funzione, coinvolgendo nuovamente le stazioni di Seregno e Monza nel percorso ferroviario. La ripresa interessa il periodo estivo, con l’obiettivo di facilitare i collegamenti tra le due regioni.

Con l’arrivo della bella stagione, la Brianza si riscopre crocevia privilegiato verso il mare. Da sabato tornano i Treni del Mare, il servizio estivo che ogni weekend collega direttamente Lombardia e Liguria, riportando Seregno e Monza al centro del tracciato ferroviario. Fino al 27 settembre saranno 21 i collegamenti diretti verso le riviere di Levante e di Ponente, da La Spezia a Ventimiglia, con un’offerta potenziata di 23mila posti rispetto al servizio ordinario. Per i viaggiatori brianzoli significherà salire sul treno sotto casa e scendere a pochi passi dalla spiaggia, senza cambi né complicazioni. Un’abitudine ormai consolidatasi negli ultimi anni, visto il costante crescere della domanda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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