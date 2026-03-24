Dal 28 marzo tornano i treni del mare verso la Liguria | date orari e itinerari

Da fanpage.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 28 marzo riprendono i treni del mare, i collegamenti giornalieri che consentono di raggiungere le spiagge della Liguria nei fine settimana. Le tratte collegano diverse città della regione con le località balneari della Riviera di Levante e di Ponente, offrendo servizi regolari durante tutto il periodo estivo. Sono stati comunicati orari e itinerari per questa stagione.

Ripartono sabato 28 marzo i Treni del mare, collegamenti quotidiani per raggiungere agevolmente nei weekend le spiagge della Riviera di Levante e di Ponente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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