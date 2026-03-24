Dal 28 marzo tornano i treni del mare verso la Liguria | date orari e itinerari

Dal 28 marzo riprendono i treni del mare, i collegamenti giornalieri che consentono di raggiungere le spiagge della Liguria nei fine settimana. Le tratte collegano diverse città della regione con le località balneari della Riviera di Levante e di Ponente, offrendo servizi regolari durante tutto il periodo estivo. Sono stati comunicati orari e itinerari per questa stagione.

Ripartono sabato 28 marzo i Treni del mare, collegamenti quotidiani per raggiungere agevolmente nei weekend le spiagge della Riviera di Levante e di Ponente. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Tornano i treni del mare: dal 28 marzo nel weekend da Bergamo alla Liguria Tornano i Treni del Mare, per andare da Milano alle spiagge della Liguria senza usare autoMilano, 21 marzo 2026 – “Mare, mare ma che voglia di arrivare lì da te, da te” recitava recitava l’intramontabile canzone di Luca Carboni,... Tutti gli aggiornamenti su Dal 28 marzo tornano i treni del mare... Temi più discussi: Dal 28 marzo tornano i treni del mare verso la Liguria; Dal 28 marzo tornano i 'Treni del mare' tra Liguria, Lombardia e Piemonte; Tornano i treni del mare: dal 28 marzo nel weekend da Bergamo alla Liguria; Dal 28 marzo tornano i treni del mare: collegheranno la Liguria con Lombardia e Piemonte. Tornano i treni del mare tra Liguria, Lombardia e PiemonteDal 28 marzo 30 collegamenti in più ... msn.com Dal 28 marzo tornano i treni del mare: collegheranno la Liguria con Lombardia e Piemonte39 treni in più ogni fine settimana e nei giorni festivi tra Liguria, Lombardia e Piemonte. A partire da sabato 28 marzo si uniranno ... telenord.it Un'impresa artigiana su sei è guidata da immigrati in Liguria x.com Ti avevamo detto grazie nella Sala di Palazzo Ducale nel 2022, quando ti avevamo consegnato la medaglia di San Giorgio, riconoscimento per coloro che hanno reso grande la Liguria. Te lo ripeto oggi: grazie Gino, perché, anche ora che non ci sei più, gene - facebook.com facebook