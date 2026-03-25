Sabato 28 marzo si svolgerà il secondo appuntamento del ciclo “Pagine verdi” con la partecipazione di Marco Roselli, autore del libro “Verba silvarum”. L’evento si terrà ad Arezzo ed è organizzato dall’associazione Seed aps.

Arezzo, 25 marzo 2026 – , autore di “Verba silvarum”, a cura di Seed aps. Prosegue sabato 28 marzo alle ore 18 presso Spazio Seme il ciclo di incontri “PAGINE VERDI – Incontri con l’autore”, la rassegna di tre appuntamenti pubblici e gratuiti ad Arezzo dedicati a ambiente, sostenibilità e tutela del territorio, promossa dalla neonata associazione Seed aps. Il secondo incontro è dedicato a “Verba silvarum” di Marco Roselli (Fruska), con l’autore in dialogo con Francesco Botti, per un appuntamento che mette al centro il modo in cui la parola può diventare ascolto del paesaggio e responsabilità verso ciò che ci circonda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sabato 28 marzo secondo incontro del ciclo “Pagine verdi” con Marco Roselli

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